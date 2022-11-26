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26 Kas 2022 - 21:23

Ramo Dizisinin Sibel’i Fiziğini Konuşturdu! Kalpleri 500 Attırdı; Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Bir Duruşuna Bir Bakışına Hastayız!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo’da hayat verdiği Sibel karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çekmeyi başarmış olan Esra Bilgiç’in sosyal medya paylaşımları yeri göğüs inletti. Kalpleri 500 attıran başarılı oyuncu, yine sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Bir duruşuna bir de bakışına hastayız” yorumlarını alan Esra Bilgiç, fiziğiyle ve dekoltesiyle nefes kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…