Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’i Tanımak Mümkün Değil! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kızlar Eridi Bitti! “Kaslar Maslar O Biçim”
Yaklaşık 8 – 9 yıl önce çıkardığı her şarkı hit olan Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’in son hallerini tanımak mümkün değil! Yıllar sonra ortaya çıkan ismin o hallerine ise kızlar bir daha eriyip bitti! Hayranlarından “Kaslar maslar o biçim” yorumlarını alan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen’e bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak 2021 döneminde “Firardayım” isimli bir şarkı çıkarıp kayıplara karışan Gökhan Özen, Türkiye’den ayrılıp gitmişti… Sosyal medya hesabını da aktif bir biçimde kullanmayan Gökhan Özen’e ulaşmak neredeyse imkansız bir hale geliyordu. Şimdilerde ne yaptığı bilinmez olan Gökhan Özen’in son hallerini görenlerin kalbi yerinden fırlardı. Yakışıklılığına yakışıklılık katan “Türkiye’nin Maluma’sı” olarak bilinen Gökhan Özen, son haliyle ortalığı salladı geçti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.