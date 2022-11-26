- 26 Kas 2022 - 21:48 G: 26 Kas 2022 - 21:57

Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’i Tanımak Mümkün Değil! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kızlar Eridi Bitti! “Kaslar Maslar O Biçim”

Yaklaşık 8 – 9 yıl önce çıkardığı her şarkı hit olan Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’in son hallerini tanımak mümkün değil! Yıllar sonra ortaya çıkan ismin o hallerine ise kızlar bir daha eriyip bitti! Hayranlarından “Kaslar maslar o biçim” yorumlarını alan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen’e bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak 2021 döneminde “Firardayım” isimli bir şarkı çıkarıp kayıplara karışan Gökhan Özen, Türkiye’den ayrılıp gitmişti… Sosyal medya hesabını da aktif bir biçimde kullanmayan Gökhan Özen’e ulaşmak neredeyse imkansız bir hale geliyordu. Şimdilerde ne yaptığı bilinmez olan Gökhan Özen’in son hallerini görenlerin kalbi yerinden fırlardı. Yakışıklılığına yakışıklılık katan “Türkiye’nin Maluma’sı” olarak bilinen Gökhan Özen, son haliyle ortalığı salladı geçti! İşte merak edilenler…

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26 Kas 2022 - 21:48 Ankara- Yaşam

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