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26 Kas 2022 - 21:48

Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’i Tanımak Mümkün Değil! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kızlar Eridi Bitti! “Kaslar Maslar O Biçim”

Yaklaşık 8 – 9 yıl önce çıkardığı her şarkı hit olan Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’in son hallerini tanımak mümkün değil! Yıllar sonra ortaya çıkan ismin o hallerine ise kızlar bir daha eriyip bitti! Hayranlarından “Kaslar maslar o biçim” yorumlarını alan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen’e bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…