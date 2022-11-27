Altını Olanlar Bu Haberle Birlikte Yıkılabilir! FED Tutanakları Tokat Gibi Çarptı, 27 Kasım Altın Fiyatları Ortalığı Kattı Karıştırdı! Tam Tamına…
Altını olanların gözü kulağı altını artıp artmadığı yönündeki haberlerde oluyor. Altının yeniden şekillenmesinde oldukça etkili olan FED’in yayınlamış olduğu tutanaklar ise tokat gibi çarptı! 27 Kasım itibariyle altın fiyatlarını araştıranlar hayatlarının şokunu yaşadı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana dikiş tutmaz bir şekilde ilerliyordu. Bir 1000 liranın altına düşen altın bir oluyordu ki, 1000 lirayı aşıp geçiyordu. Altının ilerleyen günlerinde nasıl olacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.