Altını Olanlar Bu Haberle Birlikte Yıkılabilir! FED Tutanakları Tokat Gibi Çarptı, 27 Kasım Altın Fiyatları Ortalığı Kattı Karıştırdı! Tam Tamına…

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana dikiş tutmaz bir şekilde ilerliyordu. Bir 1000 liranın altına düşen altın bir oluyordu ki, 1000 lirayı aşıp geçiyordu. Altının ilerleyen günlerinde nasıl olacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

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