Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşlara Basıp Bölüm Geçmeye Çalışıyor! Öyle Bir İsme Teklif Gitti Ki, Gören “Bu Eksik Kalsaydı!” Diyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı ve Acun Medya tüm çalışmalarını başlattı! Neredeyse birçok ünlü isme teklif gönderen Acun Ilıcalı’nın son teklifini yaptığı isimi duyan; “Tüm tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışıyor” yorumlarına neden oldu! Ortalığın katıp karışmasına neden olan isim, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor, her sezonuyla ayrı bir olay yaratıyordu. Ekranlara gelen son sezonda; Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finale kalan iki isim olmuş ve kupayı kaldıran 14 yıl sonra bir ilki yaşatan Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bölükbaşı’nın kupayı kaldırması tepkileri de arka arkaya getirmişti. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, çok daha fazla konuşulacak bir kadro için çalışmalara başlamıştı. Şimdiyse giden teklif herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.