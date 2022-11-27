Demet Özdemir 5 Aylık Eşi Oğuzhan Koç’tan Bıktı Usandı! Boşanacakları Konuşuluyordu; 85 Milyondan Yardım İstedi… “Bu Nasıl Bir Rezillik!”
Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sadece 5 ay önce evlendiği kocası Oğuzhan Koç’tan bıktı usandı! Boşanacakları konuşulan çiftten Demet Özdemir en sonunda yapamadı ve 85 milyondan yardım istedi. “Bu nasıl bir rezillik böyle” yorumlarını alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat gibi özel bir günde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkı Oğuzhan Koç’a “Evet” demişti. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına geçiren Özdemir, evlilik teklifiyle günlerce konuşulmuştu. Tekliften birkaç ay sonra dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğünleriyle dalga konusu olmuşlardı. Hem gelinlikleri hem de ayakkabıları olay yaratan iki isimden şimdide kriz yaratacak bir açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.