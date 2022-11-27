Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Kas 2022 - 10:25

Demet Özdemir 5 Aylık Eşi Oğuzhan Koç’tan Bıktı Usandı! Boşanacakları Konuşuluyordu; 85 Milyondan Yardım İstedi… “Bu Nasıl Bir Rezillik!”

Son zamanların kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sadece 5 ay önce evlendiği kocası Oğuzhan Koç’tan bıktı usandı! Boşanacakları konuşulan çiftten Demet Özdemir en sonunda yapamadı ve 85 milyondan yardım istedi. “Bu nasıl bir rezillik böyle” yorumlarını alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…