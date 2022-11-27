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27 Kas 2022 - 10:49

İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu…

İŞKUR’dan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bugün başvuru yapan; gerekli şartlar sağlandığı takdirde PTT’den tam tamına 30.822 TL’sini gönderecek! Banka hesaplarına başlayan bu para yağmuru, yüzleri güldürmeye yetti. Böylesi ise daha önce ne görüldü ne duyuldu! Peki, neler oluyor?