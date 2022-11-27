- 27 Kas 2022 - 10:49 G: 27 Kas 2022 - 10:54

İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu…

İŞKUR’dan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bugün başvuru yapan; gerekli şartlar sağlandığı takdirde PTT’den tam tamına 30.822 TL’sini gönderecek! Banka hesaplarına başlayan bu para yağmuru, yüzleri güldürmeye yetti. Böylesi ise daha önce ne görüldü ne duyuldu! Peki, neler oluyor?

Milyonlarca kişiye iş bulan İŞKUR, aynı zamanda işsiz kalan kişilerinde yanında olarak destek sağlıyor. İşsizlik maaşı adı altında çıkarmış olduğu ödemeye, şartları sağlayan milyonlarca kişi alabiliyor. Bugüne kadar birçok kişinin sırtındaki yükü hafifleten İŞKUR, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

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27 Kas 2022 - 10:49 Ankara- Yaşam

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İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu… mask
İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu…
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