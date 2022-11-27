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27 Kas 2022 - 11:34

Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda psikolojik olarak derin bir karakter olan Esme’ye hayat veren Sezin Bozacı’nın Instagram pozlarını görenler şok oldu. Kazım Ağa’nın bu karelerden sonra feleğinin şaşacağına dair iddialarda gündeme bomba gibi düştü. İç çamaşırlı pozları, dekolteli kıyafetleriyle hayranlarından “Yüreğimizi yaktın bilesin” yorumlarını alan Sezin Bozacı, ortalığı kattı karıştırdı!