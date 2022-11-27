Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!”
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda psikolojik olarak derin bir karakter olan Esme’ye hayat veren Sezin Bozacı’nın Instagram pozlarını görenler şok oldu. Kazım Ağa’nın bu karelerden sonra feleğinin şaşacağına dair iddialarda gündeme bomba gibi düştü. İç çamaşırlı pozları, dekolteli kıyafetleriyle hayranlarından “Yüreğimizi yaktın bilesin” yorumlarını alan Sezin Bozacı, ortalığı kattı karıştırdı!
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı dizide Seyran karakterinin annesi Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı’nın sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.