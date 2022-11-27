- 27 Kas 2022 - 11:34

Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!”

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda psikolojik olarak derin bir karakter olan Esme’ye hayat veren Sezin Bozacı’nın Instagram pozlarını görenler şok oldu. Kazım Ağa’nın bu karelerden sonra feleğinin şaşacağına dair iddialarda gündeme bomba gibi düştü. İç çamaşırlı pozları, dekolteli kıyafetleriyle hayranlarından “Yüreğimizi yaktın bilesin” yorumlarını alan Sezin Bozacı, ortalığı kattı karıştırdı!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı dizide Seyran karakterinin annesi Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı’nın sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2022 - 11:34 Ankara- Yaşam

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