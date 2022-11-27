Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev…

Ertan Saban’la muhteşem uyumlu bir biçimde çalışan Devrim Özkan’ın ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğu ise aşikar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Songül karakterini hem oynayıp hem yaşayan Devrim Özkan’ın her bir sahnesi seyirciyi çıldırtıyor. Muhteşem bir fiziğe ve yüz yapısına sahip olan Devrim Yakut’un karavan pozları ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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