- 27 Kas 2022 - 11:56 G: 27 Kas 2022 - 12:20

Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan’ın sosyal medya kareleri ortalığı yaktı tutuşturdu! İncecik belini göstermek adına şekilden şekle giren Özkan’a sevenleri ise “Yollar gidişine Icardi fiziğine hasta” yorumlarını yaptılar! Alev alev yakan Devrim Özkan, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ertan Saban’la muhteşem uyumlu bir biçimde çalışan Devrim Özkan’ın ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğu ise aşikar! Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Songül karakterini hem oynayıp hem yaşayan Devrim Özkan’ın her bir sahnesi seyirciyi çıldırtıyor. Muhteşem bir fiziğe ve yüz yapısına sahip olan Devrim Yakut’un karavan pozları ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev… mask
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