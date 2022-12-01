- 01 Ara 2022 - 08:30 G: 01 Ara 2022 - 08:44

Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Çekimlere Ara Verilen Dizi Kanal Değiştirdi! Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan seyircisini yerle bir edecek haber geldi. Kanalın diziyi kapı dışarı ettiği gündeme geldi. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasının ardından seyircileri kahreden gelişmeler arka arkaya verilmeye başlamıştı. Şimdiyse asıl bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken verilen ara kararı ağızları açık bırakmıştı. Dizinin yapımcısının sağlık sorunları yaşadığı için diziden gelen 45 günlük karar sonrasında asıl bomba patladı! Kanal D, Arka Sokaklar dizisi hakkında öyle bir şey yapacak ki…

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01 Ara 2022 - 08:30 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Emel Sayın - Saçma sapan iş gerçekten ya biz arka sokakları kanal d ile sevdik tanıdık büyüdük gerçekten ayıp ya .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 02:10
02

Serkan Tasagil - Arka sokaklar ben devamli izliyorum show tv yayınlansin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 21:57
01

Izmiŕ'den - KANAL D LÜTFEN YILLARDIR TEKRARLARININ BİLE ABONESI OLDUĞUMUZ ARKA SOKAKLARI KALDIRMAYIN BENCE KANAL D DEMEK ARKA SOKAKLAR DEMEK..89 YASINDAKİ BAYAN KOMSUM BILE IKIDE BIE BSNA SORUYOR BU CUMA NEDEN YOK DIYE..SAAT 16 DAKINİ DE 40 YILLIK SAÇMA BİR DIZI YÜZUNDEN KALDIRDINIZ.II

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 20:37
03

Aysel Ilhan - @Izmiŕ'den 01 nolu yoruma cevabı: Evet bir dizi yuzunden arka sokaklari kaldirdiniz diz hic seyredilmiyor tekrar 16 daarka sokaklari koyunn lut

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 22:31
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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