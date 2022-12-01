Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Çekimlere Ara Verilen Dizi Kanal Değiştirdi! Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan seyircisini yerle bir edecek haber geldi. Kanalın diziyi kapı dışarı ettiği gündeme geldi. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasının ardından seyircileri kahreden gelişmeler arka arkaya verilmeye başlamıştı. Şimdiyse asıl bomba patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken verilen ara kararı ağızları açık bırakmıştı. Dizinin yapımcısının sağlık sorunları yaşadığı için diziden gelen 45 günlük karar sonrasında asıl bomba patladı! Kanal D, Arka Sokaklar dizisi hakkında öyle bir şey yapacak ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Emel Sayın - Saçma sapan iş gerçekten ya biz arka sokakları kanal d ile sevdik tanıdık büyüdük gerçekten ayıp ya .
Serkan Tasagil - Arka sokaklar ben devamli izliyorum show tv yayınlansin
Izmiŕ'den - KANAL D LÜTFEN YILLARDIR TEKRARLARININ BİLE ABONESI OLDUĞUMUZ ARKA SOKAKLARI KALDIRMAYIN BENCE KANAL D DEMEK ARKA SOKAKLAR DEMEK..89 YASINDAKİ BAYAN KOMSUM BILE IKIDE BIE BSNA SORUYOR BU CUMA NEDEN YOK DIYE..SAAT 16 DAKINİ DE 40 YILLIK SAÇMA BİR DIZI YÜZUNDEN KALDIRDINIZ.II
Aysel Ilhan - Evet bir dizi yuzunden arka sokaklari kaldirdiniz diz hic seyredilmiyor tekrar 16 daarka sokaklari koyunn lut
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.