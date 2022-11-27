Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor!
Bir döneme damgasını vurmuş olan Fatma Nur Keskin ya da sahne adıyla Lara’nın son hali şok etti. “Yerli Shakira” olarak anılan Lara’yı yıllar öyle bir hale getirmiş ki, görenler donup kaldı. Zaten güzel bir kadın olan Lara’nın değişimine sevenleri “Ablam sen taş olmuşsun taş” demeden yapamadı! Şimdilerde 43 yaşında olan Lara’nın o hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi halen milyonlarca kişinin dinlediği şarkılara imzasını atan Lara, uzun bir dönem ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık iki ay önce “Bir Dahaki Yaz” isimli bir şarkı çıkaran Lara, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Yeni bir şarkıcının piyasaya açıldığı bile düşünülmüştü ama kimse Lara’nın yeniden döndüğünü düşünmemişti çünkü çok büyük bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.