- 27 Kas 2022 - 17:01 G: 27 Kas 2022 - 17:04

Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor!

Bir döneme damgasını vurmuş olan Fatma Nur Keskin ya da sahne adıyla Lara’nın son hali şok etti. “Yerli Shakira” olarak anılan Lara’yı yıllar öyle bir hale getirmiş ki, görenler donup kaldı. Zaten güzel bir kadın olan Lara’nın değişimine sevenleri “Ablam sen taş olmuşsun taş” demeden yapamadı! Şimdilerde 43 yaşında olan Lara’nın o hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi halen milyonlarca kişinin dinlediği şarkılara imzasını atan Lara, uzun bir dönem ortadan kaybolmuştu. Yaklaşık iki ay önce “Bir Dahaki Yaz” isimli bir şarkı çıkaran Lara, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Yeni bir şarkıcının piyasaya açıldığı bile düşünülmüştü ama kimse Lara’nın yeniden döndüğünü düşünmemişti çünkü çok büyük bir değişime imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Kas 2022 - 17:01 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor!
Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler… mask
Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler…
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye… mask
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye…
Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!”
Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev… mask
Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev…
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşlara Basıp Bölüm Geçmeye Çalışıyor! Öyle Bir İsme Teklif Gitti Ki, Gören “Bu Eksik Kalsaydı!” Diyor… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşlara Basıp Bölüm Geçmeye Çalışıyor! Öyle Bir İsme Teklif Gitti Ki, Gören “Bu Eksik Kalsaydı!” Diyor…
Demet Özdemir 5 Aylık Eşi Oğuzhan Koç’tan Bıktı Usandı! Boşanacakları Konuşuluyordu; 85 Milyondan Yardım İstedi… “Bu Nasıl Bir Rezillik!” mask
Demet Özdemir 5 Aylık Eşi Oğuzhan Koç’tan Bıktı Usandı! Boşanacakları Konuşuluyordu; 85 Milyondan Yardım İstedi… “Bu Nasıl Bir Rezillik!”
Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’i Tanımak Mümkün Değil! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kızlar Eridi Bitti! “Kaslar Maslar O Biçim” mask
Türkiye’nin Maluma’sı Gökhan Özen’i Tanımak Mümkün Değil! Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Kızlar Eridi Bitti! “Kaslar Maslar O Biçim”
Ramo Dizisinin Sibel’i Fiziğini Konuşturdu! Kalpleri 500 Attırdı; Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Bir Duruşuna Bir Bakışına Hastayız!” mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Fiziğini Konuşturdu! Kalpleri 500 Attırdı; Yine Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! “Bir Duruşuna Bir Bakışına Hastayız!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye… mask
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye…
Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor! mask
Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor!
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…
Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev… mask
Devrim Özkan’ın Karavan Pozu İlik Gibi! İncecik Belini Göstermek İçin Şekilden Şekle Girdi; “Yollar Gidişine Icardi Fiziğine Hasta!” Alev Alev…
Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!” mask
Yalı Çapkını Dizisinin Esme’sini Instagram’da Görün! Kazım Ağa’nın Feleği Şaşacak! İç Çamaşırlı Pozlar, Dekolteli Kıyafetler… “Yüreğimizi Yaktın Bilesin!”
İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu… mask
İŞKUR’a Bugün Başvuran PTT’den 30.822 TL’yi Anında Çekiyor! Şartlar Açıklandı; Sağlayanların Banka Hesaplarına Para Yağmuru Başladı! Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL