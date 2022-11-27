Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Kas 2022 - 17:01

Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor!

Bir döneme damgasını vurmuş olan Fatma Nur Keskin ya da sahne adıyla Lara’nın son hali şok etti. “Yerli Shakira” olarak anılan Lara’yı yıllar öyle bir hale getirmiş ki, görenler donup kaldı. Zaten güzel bir kadın olan Lara’nın değişimine sevenleri “Ablam sen taş olmuşsun taş” demeden yapamadı! Şimdilerde 43 yaşında olan Lara’nın o hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…