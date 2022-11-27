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27 Kas 2022 - 17:02

Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Sedat’ın boşanacağı kesinleşmişti. Sedat’ın Nalan’dan sonra evleneceği kadınsa ortaya çıktı! Seyircilerin izlerken kör kalacağı ismi duyanlar ise “Şaka mı bu demeden yapamadı! Cana karakterinin defterinin dürüleceği görülürken; yaşananlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…