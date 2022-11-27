Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan ve Sedat’ın boşanacağı kesinleşmişti. Sedat’ın Nalan’dan sonra evleneceği kadınsa ortaya çıktı! Seyircilerin izlerken kör kalacağı ismi duyanlar ise “Şaka mı bu demeden yapamadı! Cana karakterinin defterinin dürüleceği görülürken; yaşananlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Tamer Levent ve Cihangir Ceyhan gibi birbirlerinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sedat’ı tamamen terk eden Nalan, soluğu yakın arkadaşı Billur’un yanında almıştı. Artık Hayri’ye tüm kalbini açan Nalan’ın Sedat’ı boşamak istemesi şok etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.