Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor!

En son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren Hande Soral, oğlu Ali’ye hamile olduğunu öğrenince elini ayağını ekranlardan çekmişti. Başarılı oyuncu Hande Soral kucağına bebeğini aldıktan aylar sonra ilk kez bir kare paylaşarak sevenlerine çocuğu hakkında ipucular verdi. Hande Soral’ın biricik eşi İsmail Demirci ise sessizliğini koruyamadı ve itirafta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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