Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor!
Bensu Soral’ın güzeller güzeli kardeşi Hande Soral, yıllar sonra ilk kez oğlunun karelerini paylaştı. İsmail Demirci’yle yıllardır birlikte olan Soral’ın oğluyla paylaşımına ise “Maşallah” yorumları arka arkaya yapıldı! Instagram’ı zangır zangır sallayan Hande Soral, sevenlerini ise büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilenler…
En son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren Hande Soral, oğlu Ali’ye hamile olduğunu öğrenince elini ayağını ekranlardan çekmişti. Başarılı oyuncu Hande Soral kucağına bebeğini aldıktan aylar sonra ilk kez bir kare paylaşarak sevenlerine çocuğu hakkında ipucular verdi. Hande Soral’ın biricik eşi İsmail Demirci ise sessizliğini koruyamadı ve itirafta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.