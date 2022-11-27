WhatsApp Durdu Durdu 12’den Vurdu! Karı – Koca Asıl Şimdi Birbirine Girecek! Öyle Bir Özellik Getirildi Ki… “Bir Bu Eksikti!”
Sadece Türkiye’de bile milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, durdu durdu 12’den vurdu! Karı – kocanın bu güncellemeden sonra asıl birbirine gireceklerine dair yorumlarda peş peşe geldi. Öyle bir özellik getirildi ki, birçok kişi “Bir bu eksikti” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kullanıcılarının yüzünü güldürmek adına sık sık geliştirmeler yapan WhatsApp, birkaç aydır üzerinde durduğu geliştirmeyi önce İOS cihazlara sonra ise Android’lere getirmeye başlayacak! Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi WhatsApp’ın üzerinde çalışmış olduğu bu özellikse milyonların uzun süredir beklediği ve tartışılan bir konu! Apple cihazlara şimdiden kullanıma açan WhatsApp, birçok kişi tarafından tepki almaya başladı. Peki, karı – kocanın birbirine düşeceği bu özellik ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.