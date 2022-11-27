WhatsApp Durdu Durdu 12’den Vurdu! Karı – Koca Asıl Şimdi Birbirine Girecek! Öyle Bir Özellik Getirildi Ki… “Bir Bu Eksikti!”

Kullanıcılarının yüzünü güldürmek adına sık sık geliştirmeler yapan WhatsApp, birkaç aydır üzerinde durduğu geliştirmeyi önce İOS cihazlara sonra ise Android’lere getirmeye başlayacak! Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi WhatsApp’ın üzerinde çalışmış olduğu bu özellikse milyonların uzun süredir beklediği ve tartışılan bir konu! Apple cihazlara şimdiden kullanıma açan WhatsApp, birçok kişi tarafından tepki almaya başladı. Peki, karı – kocanın birbirine düşeceği bu özellik ne?

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