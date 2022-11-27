- 27 Kas 2022 - 17:02 G: 27 Kas 2022 - 17:04

WhatsApp Durdu Durdu 12’den Vurdu! Karı – Koca Asıl Şimdi Birbirine Girecek! Öyle Bir Özellik Getirildi Ki… “Bir Bu Eksikti!”

Sadece Türkiye’de bile milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, durdu durdu 12’den vurdu! Karı – kocanın bu güncellemeden sonra asıl birbirine gireceklerine dair yorumlarda peş peşe geldi. Öyle bir özellik getirildi ki, birçok kişi “Bir bu eksikti” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kullanıcılarının yüzünü güldürmek adına sık sık geliştirmeler yapan WhatsApp, birkaç aydır üzerinde durduğu geliştirmeyi önce İOS cihazlara sonra ise Android’lere getirmeye başlayacak! Dünyanın en popüler mesajlaşma servisi WhatsApp’ın üzerinde çalışmış olduğu bu özellikse milyonların uzun süredir beklediği ve tartışılan bir konu! Apple cihazlara şimdiden kullanıma açan WhatsApp, birçok kişi tarafından tepki almaya başladı. Peki, karı – kocanın birbirine düşeceği bu özellik ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Kas 2022 - 17:02 Ankara- Yaşam

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor… mask
Xiaomi’den Telefon Piyasasını Alt Üst Edecek Telefon Geliyor! Duyan Şaka Sanıyor Ama Gerçek: Sadece 1300 TL! Apple Kara Kara Düşünüyor…
Tüm WhatsApp Kullanıcılarına Kriz Çıkaran Uyarı! Sansür Özelliği Evleri Yıkılacak; Boşanmaları Artıracak! Telefonunda Hassas ve Özel Fotoğrafı Bulunanlar Ayvayı Yedi… mask
Tüm WhatsApp Kullanıcılarına Kriz Çıkaran Uyarı! Sansür Özelliği Evleri Yıkılacak; Boşanmaları Artıracak! Telefonunda Hassas ve Özel Fotoğrafı Bulunanlar Ayvayı Yedi…
Telefon Alacakların Dikkatine! 29 Ekim İçin Büyük Müjde Verildi; Tam Tamına %50 İndirim... ÖTV İndirimi İçin Onay Çıktı! Samsung, iPhone, Huawei... mask
Telefon Alacakların Dikkatine! 29 Ekim İçin Büyük Müjde Verildi; Tam Tamına %50 İndirim... ÖTV İndirimi İçin Onay Çıktı! Samsung, iPhone, Huawei...
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! iPhone 13 - BİM'de İndirimli Uygun Fiyata Satışta! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! iPhone 13 - BİM'de İndirimli Uygun Fiyata Satışta! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları! mask
Apple İphone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max Telefonlarını Tanıttı! Türkiye Fiyatlarını Görenlerin İse Tansiyonu Düşüyor! İşte İphone 14 Serisinin İnanılmaz Türkiye Fiyatları!
TikTok’tan Ne Kadar Para Kazanılıyor? İşte Bir Günde TikTok’tan Kazanılan Paralar… mask
TikTok’tan Ne Kadar Para Kazanılıyor? İşte Bir Günde TikTok’tan Kazanılan Paralar…
Sony Türkiye’de de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı! PlayStation 5 2022 Güncel Fiyatı Ne Kadar? mask
Sony Türkiye’de de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı! PlayStation 5 2022 Güncel Fiyatı Ne Kadar?
Apple iPhone 14 Silahını Piyasaya Sürüyor! Phone 14 ProMax Çıkış Tarihi ve Fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 Kamera ve Şarj ve Kamera Detayı mask
Apple iPhone 14 Silahını Piyasaya Sürüyor! Phone 14 ProMax Çıkış Tarihi ve Fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 Kamera ve Şarj ve Kamera Detayı
WhatsApp’tan Boşanmaları Artıracak; Sevgilileri Ayıracak Güncelleme! Herkes Tek Tek Silmeye Başladı, Tüm Foyanız Ortaya Çıkacak! mask
WhatsApp’tan Boşanmaları Artıracak; Sevgilileri Ayıracak Güncelleme! Herkes Tek Tek Silmeye Başladı, Tüm Foyanız Ortaya Çıkacak!
2022 Yılında 4.000 TL Altında Alınabilecek En İyi Cep Telefonları Hangileri? İşte 2022’nin En İyi 4.000 TL Altı Fiyat Performans Cep Telefonları! mask
2022 Yılında 4.000 TL Altında Alınabilecek En İyi Cep Telefonları Hangileri? İşte 2022’nin En İyi 4.000 TL Altı Fiyat Performans Cep Telefonları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler… mask
Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler…
WhatsApp Durdu Durdu 12’den Vurdu! Karı – Koca Asıl Şimdi Birbirine Girecek! Öyle Bir Özellik Getirildi Ki… “Bir Bu Eksikti!” mask
WhatsApp Durdu Durdu 12’den Vurdu! Karı – Koca Asıl Şimdi Birbirine Girecek! Öyle Bir Özellik Getirildi Ki… “Bir Bu Eksikti!”
Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Hande Soral Yıllar Sonra İlk Kez Oğlunun Yüzünü Gösterdi! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya Geldi… Instagram Zangır Zangır Sallanıyor!
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye… mask
Camdaki Kız Dizisine Sedat’ın Evleneceği Kadın Giriyor! Seyirciler Ekranlara Bakarken Kör alacak… “Şaka Mı Bu!” Cana Falan Hikaye…
Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor! mask
Yerli Shakira Lakaplı Lara’yı Yıllar Öyle Bir Hale Getirmiş Ki… “Ablam Taş Olmuşsun Taş!” Kimse 43 Yaşında Olduğuna İnanmak Bile İstemiyor!
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Seyircisini Yerle Bir Edecek Haber! Kanal D Kapı Dışarı Etti; Ne Olduysa Şevket Çoruh’tan Sonra Oldu! Yaşananlar Şoke Ediyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL