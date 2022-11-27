Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler…

Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aşkı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, Ocak ayında evlenme teklifi almış, Nisan ayında evlenmiş ve Eylül ayında boşanmıştı. Sadece 5 ay süren evliliğin arkasından bomba olaylar çıkmıştı. İkilin hiçbir zaman düğün yapmadığı bu yüzden düğün görüntülerinin olmadığı gündeme geldiği gibi bir de Reza Zarrab olayı patlak vermişti. Şu sıralar gündemin ismi olan Hadise’ye bir de eski eşten gelen açıklama şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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