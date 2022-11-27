Hadise’nin Başı Asıl Bundan Sonra Ağrıyacak! Zamanlamasını Yaptı; “Hodri Meydan” Dedi… Reza Zarrab’tan Sonra Bir de Mehmet Dinçerler! Neler Olacak Neler…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Hadise’nin asıl şimdi başının ağrıyacağına dair iddialar gündeme geldi. Eski eşi Mehmet Dinçerler’den gelen müthiş zamanlama ve “Hodri meydan” ortalığı çok fena karıştırdı. Reza Zarrab’tan sonra asıl bombayı patlatan Dinçerler, öyle bir şey yaptı ki…
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aşkı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, Ocak ayında evlenme teklifi almış, Nisan ayında evlenmiş ve Eylül ayında boşanmıştı. Sadece 5 ay süren evliliğin arkasından bomba olaylar çıkmıştı. İkilin hiçbir zaman düğün yapmadığı bu yüzden düğün görüntülerinin olmadığı gündeme geldiği gibi bir de Reza Zarrab olayı patlak vermişti. Şu sıralar gündemin ismi olan Hadise’ye bir de eski eşten gelen açıklama şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.