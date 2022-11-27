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27 Kas 2022 - 17:03

Balık Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Kilosu 350 Lira Oldu… Hem El Hem Cüzdan Alev Alev Yanıyor! Bundan Sonra Balık Yiyen Milyoner Sayılacak…

Kırmızı et ve beyaz etin yanı sıra milyonlarca kişinin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen balıktan kahreden haber geldi. Zam üzerine zam alan balığın kilosu resmen 350 lira olarak açıklandı. Hem cepleri hem elleri alev alev yakan balık fiyatları, vatandaşın isyanına neden oldu. Öyle ki, bir vatandaş “Bundan sonra balık yiyen milyoner sayılır” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…