Balık Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Kilosu 350 Lira Oldu… Hem El Hem Cüzdan Alev Alev Yanıyor! Bundan Sonra Balık Yiyen Milyoner Sayılacak…
Kırmızı et ve beyaz etin yanı sıra milyonlarca kişinin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen balıktan kahreden haber geldi. Zam üzerine zam alan balığın kilosu resmen 350 lira olarak açıklandı. Hem cepleri hem elleri alev alev yakan balık fiyatları, vatandaşın isyanına neden oldu. Öyle ki, bir vatandaş “Bundan sonra balık yiyen milyoner sayılır” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Besin değerleri oldukça zengin olan balığın haftada en az 1 kez yenilmesi doktorlar tarafından sık sık tavsiye edilse bile ortaya çıkan fiyatlar, doktorların bile önüne geçiyor. Vatandaşı balık halinde kara kara düşündüren balık fiyatlarını Haberler Ankara olarak sizler için derledik!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.