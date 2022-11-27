Şeyma Subaşı’nın Erkek Kardeşini Gören Kızların Dibi Düştü! “Vay Maşallah!” Boyu, Posu, Endamı… “İşi Gücü Bırak Oyuncu Ol!” Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, dikkatleri üzerine çekmişti. Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’yla 1 yıl kadar evli kalan Şeyma Subaşı, boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişlerdi. Şeyma Subaşı, hayatının aşkını ise Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Yakın zamanda Mohammed Alsaloussi’yle evlenecek olan Şeyma Subaşı’nın erkek kardeşiyle yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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