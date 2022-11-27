Şeyma Subaşı’nın Erkek Kardeşini Gören Kızların Dibi Düştü! “Vay Maşallah!” Boyu, Posu, Endamı… “İşi Gücü Bırak Oyuncu Ol!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın erkek kardeşi gündeme bomba gibi düştü. Kızların dibini düşüren Şeyma Subaşı’nın kardeşine takipçileri ise “Vay maşallah! İşi gücü bırak oyuncu ol” yorumlarında bulundular! İşte milyonların dikkatini çeken Şeyma Subaşı’nın dillere destan kardeşi…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu evlilik sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, dikkatleri üzerine çekmişti. Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’yla 1 yıl kadar evli kalan Şeyma Subaşı, boşanma sonrasında bir daha yan yana gelmemişlerdi. Şeyma Subaşı, hayatının aşkını ise Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Yakın zamanda Mohammed Alsaloussi’yle evlenecek olan Şeyma Subaşı’nın erkek kardeşiyle yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.