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27 Kas 2022 - 20:33

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Sevgilisi İlik Gibi! “Bir Şunlara Bakıyorum Bir Nisa’ya!” Fizik Desen Var, Güzellik Desen Gırla!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez bulunan Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra kendisine bambaşka bir hayat çizmişti. Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisi ise “Bir şuna bakıyorum bir Nisa’ya!” yorumlarına neden oldu. Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle başları döndüren Barış Murat Yağcı’nın sevgilisi dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?