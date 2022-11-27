Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Sevgilisi İlik Gibi! “Bir Şunlara Bakıyorum Bir Nisa’ya!” Fizik Desen Var, Güzellik Desen Gırla!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da iki kez bulunan Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra kendisine bambaşka bir hayat çizmişti. Barış Murat Yağcı’nın yeni sevgilisi ise “Bir şuna bakıyorum bir Nisa’ya!” yorumlarına neden oldu. Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle başları döndüren Barış Murat Yağcı’nın sevgilisi dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2020 döneminde görülen Barış Murat Yağcı, halk tarafından çok sevilmişti. Başarılı isim yarışmadan 2. olarak ayrılmış ve hayallerine veda etmişti. İki yıl sonra All Star sezonuna katılan Barış Murat Yağcı, daha ilk bölümde skandal bir kaza yaşamış uzun bir süre etkisinden çıkamamıştı. Yarışmadan sonra hayatını şekillendiren Yağcı’nın yeni sevgilisi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.