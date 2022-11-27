Duy Beni Dizisinin Ekim’i Linç Yiyince O Görseli Apar Topar Kaldırdı! “Ne Olur Bir Daha Poz Falan Verme!” 5 Dakika Sürdü Sürmedi…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir olmayı başaran Duy Beni dizisinde Ekim Güleryüz karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün sosyal medya karesiyle linç üzerine linç yedi. apar topar görseli her ne kadar almış olsa bile sadece 5 dakika içerisinde her yere yayıldı! “Ne olur bir daha sen poz verme” yorumlarını alan Rabia Soytürk, herkesi şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Dizinin apar topar final yapması ise sevenlerini derinden üzmüştü. Başarılı yapımla birlikte ününe ün katan Rabia Soytürk’ün sosyal medya kareleri ise tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.