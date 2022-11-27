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27 Kas 2022 - 20:34

Duy Beni Dizisinin Ekim’i Linç Yiyince O Görseli Apar Topar Kaldırdı! “Ne Olur Bir Daha Poz Falan Verme!” 5 Dakika Sürdü Sürmedi…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir olmayı başaran Duy Beni dizisinde Ekim Güleryüz karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün sosyal medya karesiyle linç üzerine linç yedi. apar topar görseli her ne kadar almış olsa bile sadece 5 dakika içerisinde her yere yayıldı! “Ne olur bir daha sen poz verme” yorumlarını alan Rabia Soytürk, herkesi şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…