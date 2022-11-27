- 27 Kas 2022 - 20:34

EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…

Eyt’li vatandaş, Aralık ayına sayılı günler kalmışken, araştırmalar yaparak konu hakkında bilgi almak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise katılmış olduğu programda erkenden emekli olmak için yapılan hamlelerin aslında hiçbir işe yaramadığını açıkladı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleriyle EYT’linin gündemini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası hakkında araştırmalar devam ediyor. Aralık ayı için Meclis’te yapılacak olan görüşmeler sonrasında EYT bekleyen kişiler rahat bir nefes alacaktı. Bakan Bilgin ise çok merak edilen ve yanlış bilinen konulara açıklık getirdi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Kas 2022 - 20:34 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması… mask
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız…  mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız… 
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli… mask
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli…
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor!
EYT’liler En Düşük, En Yüksek Ne Kadar Maaş Alacak? Öyle Bir Son Dakika Gelişmesi Yaşandı Ki, Dizler Tir Tir Titriyor! 5.250 Lira Detayı Dudakları Uçuklattı! mask
EYT’liler En Düşük, En Yüksek Ne Kadar Maaş Alacak? Öyle Bir Son Dakika Gelişmesi Yaşandı Ki, Dizler Tir Tir Titriyor! 5.250 Lira Detayı Dudakları Uçuklattı!
Emekliye Ödenecek Promosyon Miktarı Arttı! Bankalar Tarihi Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta… mask
Emekliye Ödenecek Promosyon Miktarı Arttı! Bankalar Tarihi Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor? mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor?
EYT’liler Ne Kadar, Nasıl Kıdem Tazminatı Alacak? Sadece Sayılı Günler Kaldı; Asgari Ücret ve EYT’den Sonra Büyük Bomba Patladı! mask
EYT’liler Ne Kadar, Nasıl Kıdem Tazminatı Alacak? Sadece Sayılı Günler Kaldı; Asgari Ücret ve EYT’den Sonra Büyük Bomba Patladı!
EYT'li Emeklilik Dilekçesini Ne Zaman Verecek! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! İşte Kıdem Tazminat Şartı… mask
EYT'li Emeklilik Dilekçesini Ne Zaman Verecek! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! İşte Kıdem Tazminat Şartı…
Emekli Vatandaşın Sırtındaki Geçim Derdi Bu Haberle Kalkıyor! Tam Tamına 16 Bin Lira “Tık” Diye Hesapta! Ziraat, Kuveyt Türk, PTT Bank… mask
Emekli Vatandaşın Sırtındaki Geçim Derdi Bu Haberle Kalkıyor! Tam Tamına 16 Bin Lira “Tık” Diye Hesapta! Ziraat, Kuveyt Türk, PTT Bank…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer… mask
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Linç Yiyince O Görseli Apar Topar Kaldırdı! “Ne Olur Bir Daha Poz Falan Verme!” 5 Dakika Sürdü Sürmedi… mask
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Linç Yiyince O Görseli Apar Topar Kaldırdı! “Ne Olur Bir Daha Poz Falan Verme!” 5 Dakika Sürdü Sürmedi…
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Sevgilisi İlik Gibi! “Bir Şunlara Bakıyorum Bir Nisa’ya!” Fizik Desen Var, Güzellik Desen Gırla! mask
Survivor Barış Murat Yağcı’nın Yeni Sevgilisi İlik Gibi! “Bir Şunlara Bakıyorum Bir Nisa’ya!” Fizik Desen Var, Güzellik Desen Gırla!
Şeyma Subaşı’nın Erkek Kardeşini Gören Kızların Dibi Düştü! “Vay Maşallah!” Boyu, Posu, Endamı… “İşi Gücü Bırak Oyuncu Ol!” Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’nın Erkek Kardeşini Gören Kızların Dibi Düştü! “Vay Maşallah!” Boyu, Posu, Endamı… “İşi Gücü Bırak Oyuncu Ol!” Neler Oluyor?
Balık Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Kilosu 350 Lira Oldu… Hem El Hem Cüzdan Alev Alev Yanıyor! Bundan Sonra Balık Yiyen Milyoner Sayılacak… mask
Balık Fiyatlarına Zam Üzerine Zam! Kilosu 350 Lira Oldu… Hem El Hem Cüzdan Alev Alev Yanıyor! Bundan Sonra Balık Yiyen Milyoner Sayılacak…
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde İndirim Depremi Sürüyor! Bir İndirim Bir Zam Derken Asıl Olay Şimdi Patladı! 27 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde İndirim Depremi Sürüyor! Bir İndirim Bir Zam Derken Asıl Olay Şimdi Patladı! 27 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL