EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…
Eyt’li vatandaş, Aralık ayına sayılı günler kalmışken, araştırmalar yaparak konu hakkında bilgi almak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise katılmış olduğu programda erkenden emekli olmak için yapılan hamlelerin aslında hiçbir işe yaramadığını açıkladı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleriyle EYT’linin gündemini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası hakkında araştırmalar devam ediyor. Aralık ayı için Meclis’te yapılacak olan görüşmeler sonrasında EYT bekleyen kişiler rahat bir nefes alacaktı. Bakan Bilgin ise çok merak edilen ve yanlış bilinen konulara açıklık getirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.