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27 Kas 2022 - 20:34

EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…

Eyt’li vatandaş, Aralık ayına sayılı günler kalmışken, araştırmalar yaparak konu hakkında bilgi almak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise katılmış olduğu programda erkenden emekli olmak için yapılan hamlelerin aslında hiçbir işe yaramadığını açıkladı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleriyle EYT’linin gündemini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…