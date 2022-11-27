Masterchef Fatma Nur’un Ellerinden O İsim Tuttu! Daha da Sırtı Yere Gelmez; Önden Ödemesini Bile Aldı! “Boşuna Uğraşmayın, Değmez!”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur’un ellerinden o isim tuttu! Daha da sırtının yere gelemeyeceği gelen teklifle görülmüş oldu. Önden ödemesini bile alan Fatma Nur Uçar’a “Boşuna uğraşmayın, değmez” yorumları yapılınca sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Barış Demir’in elenmesinden sonra değişen sistem dikkatleri üzerine çekmişti. Geriye sadece on isim kalmış ve onlardan biriside Fatma Nur olmuştu! Yarışmacı Fatma Nur’un eline geçen fırsatsa herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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27 Kas 2022 - 20:35 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.