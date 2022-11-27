- 27 Kas 2022 - 20:35 G: 27 Kas 2022 - 20:58

Masterchef Fatma Nur’un Ellerinden O İsim Tuttu! Daha da Sırtı Yere Gelmez; Önden Ödemesini Bile Aldı! “Boşuna Uğraşmayın, Değmez!”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur’un ellerinden o isim tuttu! Daha da sırtının yere gelemeyeceği gelen teklifle görülmüş oldu. Önden ödemesini bile alan Fatma Nur Uçar’a “Boşuna uğraşmayın, değmez” yorumları yapılınca sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Barış Demir’in elenmesinden sonra değişen sistem dikkatleri üzerine çekmişti. Geriye sadece on isim kalmış ve onlardan biriside Fatma Nur olmuştu! Yarışmacı Fatma Nur’un eline geçen fırsatsa herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2022 - 20:35 - Yaşam

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