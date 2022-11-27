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27 Kas 2022 - 20:35

Masterchef Fatma Nur’un Ellerinden O İsim Tuttu! Daha da Sırtı Yere Gelmez; Önden Ödemesini Bile Aldı! “Boşuna Uğraşmayın, Değmez!”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur’un ellerinden o isim tuttu! Daha da sırtının yere gelemeyeceği gelen teklifle görülmüş oldu. Önden ödemesini bile alan Fatma Nur Uçar’a “Boşuna uğraşmayın, değmez” yorumları yapılınca sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…