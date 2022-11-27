Melisa Döngel’in Kardeşi Bir İçim Su! Görenler Ayırt Etmekte Zorlanıyor; “Ablan Bile Yanında Sönük Kalır!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde psikolojik olarak derinliğe sahip olan Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kareler gündem oluyordu. Platin sarısı saçlarını rolü için kahverengine döndüren Melisa Döngel’in güzelliği yine olay yaratmıştı. Melisa Döngel’in kız kardeşi Elif Döngel’i görenler ise resmen hayran kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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