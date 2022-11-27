Melisa Döngel’in Kardeşi Bir İçim Su! Görenler Ayırt Etmekte Zorlanıyor; “Ablan Bile Yanında Sönük Kalır!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…
Güzelliğiyle ve oyunculuk yetenekleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Melisa Döngel’in kardeşi Elif Döngel resmen bir içim su çıktı! Görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Elif Döngel’e “Ablan bile yanında sönük kalır” yorumları yapıldı. Bir bakanı bir daha baktıran Melisa Döngel, gündemin ismi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde psikolojik olarak derinliğe sahip olan Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kareler gündem oluyordu. Platin sarısı saçlarını rolü için kahverengine döndüren Melisa Döngel’in güzelliği yine olay yaratmıştı. Melisa Döngel’in kız kardeşi Elif Döngel’i görenler ise resmen hayran kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.