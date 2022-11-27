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27 Kas 2022 - 22:23

Buse Varol’un İddialı Paylaşımı Alişan’ı Bile Ayağa Kaldırdı! “Sen Nasıl Bu Hale Geldin!” Görenlerin Kalbi Pır Pır Attı!

Alişan’la muhteşem bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un iddialı paylaşımı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu. “Sen nasıl bu hale geldin be” yorumlarına neden olan Buse Varol, görenlerin kalbini pır pır attırdı! İşte değişimiyle ve güzelliğiyle ortalığı katıp karıştıran Buse Varol’un o kareleri…