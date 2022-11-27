- 27 Kas 2022 - 22:23 G: 27 Kas 2022 - 22:57

Buse Varol’un İddialı Paylaşımı Alişan’ı Bile Ayağa Kaldırdı! “Sen Nasıl Bu Hale Geldin!” Görenlerin Kalbi Pır Pır Attı!

Alişan’la muhteşem bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un iddialı paylaşımı ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu. “Sen nasıl bu hale geldin be” yorumlarına neden olan Buse Varol, görenlerin kalbini pır pır attırdı! İşte değişimiyle ve güzelliğiyle ortalığı katıp karıştıran Buse Varol’un o kareleri…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan bir dizide başrol olarak bulunacağı bilinen Buse Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi birçok dizide bulunmuştu. Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizileriyle anılan Buse Varol, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2022 - 22:23 Ankara- Yaşam

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