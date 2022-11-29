59'luk Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Cesaretini Konuşturdu! “Tam Tamına 90-60-90 Be!” Görenlerin İçleri Fokur Fokur Kaynıyor... Maşallah Avşar Kızı!
Yıllara meydan okuyan taş bebek Hülya Avşar kasığına kadar açılan yırtmacıyla görenlerin aklını yerinden oynattı. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu fotoğrafın ardından yorumlar arka arkaya gelirken görenlerin içi fokur fokur kaynadı. İşte ağızların şaşkınlıktan yarım metre açık kaldığı o fotoğraf!
Hem sahnelerde hem de ekranlarda yıllardır fırtınalar estiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaz kış demeden konserlerine aralıksız devam ediyor. Her sahne performansında yürekleri yerinden hoplatan ve seyircilerine unutulmaz anlar yaşatan Avşar Kızı, magazin ve sosyal medya gündeminden de düşmek bilmiyor. Son zamanlarda adı sürekli aşk dedikodularına karışan ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımı görenlerin de dudağı uçukladı. Transparan daracık elbisesiyle yürekler yerinden hopladı. Peki, neydi o paylaşım?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.