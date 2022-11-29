59'luk Hülya Avşar Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla Cesaretini Konuşturdu! “Tam Tamına 90-60-90 Be!” Görenlerin İçleri Fokur Fokur Kaynıyor... Maşallah Avşar Kızı!

Hem sahnelerde hem de ekranlarda yıllardır fırtınalar estiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaz kış demeden konserlerine aralıksız devam ediyor. Her sahne performansında yürekleri yerinden hoplatan ve seyircilerine unutulmaz anlar yaşatan Avşar Kızı, magazin ve sosyal medya gündeminden de düşmek bilmiyor. Son zamanlarda adı sürekli aşk dedikodularına karışan ünlü sanatçıdan gelen son paylaşımı görenlerin de dudağı uçukladı. Transparan daracık elbisesiyle yürekler yerinden hopladı. Peki, neydi o paylaşım?