28 Kas 2022 - 13:47 Güncelleme: 28 Kas 2022 - 13:53
Emir Can İğrek Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Emir Can İğrek Kimdir, Sevgilisi Kim, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu, Hangi Üniversite?
Şimdilerde sahnelerin iddialı isimleri arasında yer almaya başlamış olan Emir Can İğrek, dillere dolanan şarkılarından yakışıklılığına kadar pek çok müzikseverin gündeminde yer almaya başladı. Sizde Emir Can İğrek ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Asıl mesleği ile herkesi şaşırtan Emir Can İğrek’in yaşını duyanlar da duyduklarına pek inanamadı! Peki, Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek aslen nereli, kaç yaşında? Emir Can İğrek nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 13:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.