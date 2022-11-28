- 28 Kas 2022 - 13:45 G: 28 Kas 2022 - 15:03

BİM Market Fermuar Detaylı Sütyen ve İç Çamaşırında Olağanüstü İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila… Yok Yok!

BİM Market, yapmış olduğu indirimlerle gündemden düşmek nedir bilmiyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi dolaplarındaki kıyafetlerini değiştirmeye başladı. İç çamaşırlarından indirime giden BİM Market, milyonlarca vatandaşı uyardı. Dışarda artık 300 – 400 liraya satılan iç çamaşırlarını uygun fiyatlara sunan BİM Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM Market’in indirimli çamaşırları…

29 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan iç çamaşırı ve diğer ürünlerin yine kapış kapış gideceği biliniyor. Diğer markalardan çok daha uygun fiyatlara satışa çıkaran BİM Market’in sütyen, külot, atlet, boxer ve birçok iç giyimde muhteşem bir kampanya başlattığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Kas 2022 - 13:45 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim! mask
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim!
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor! mask
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız! mask
Tarım Kredi Market’in Dev İndirim Yağmuru Hafta Sonu Başladı! Ayçiçek Yağı 65 TL, Bulgur 39 TL, Yumurta 56 TL, Tavuk 31 TL, Köfte 47 TL, Un 22 TL'ye Düştü! Sakın Başka Markete Gitmeyin... Zararlı Çıkarsınız!
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda… mask
Tarım Kredi Market’in Fiyatlarını Görenler Halay Çekiyor! Kırmızı Et, Beyaz ve Peynir Fiyatlarında Neredeyse Yarı Yarıya İndirim! Sınırlı Sayıda…
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı! mask
Migros Markette Süper İndirim Günleri Başladı! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 TL, Ayçiçek Yağı 31.90 TL, Çay 29 TL, Salça 34 TL'ye Düştü! A101, BİM ve ŞOK Market Baka Kaldı!
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün! mask
A101 Market, BİM ve ŞOK’a Resti Çekti! Pirinç 19,75 TL, Tavuk 29.75 TL, Dana Kavurma 27 TL, Yumurta 61 TL, Ayçiçek Yağı 65.50 TL, Makarna 9 TL'ye Düştü… Son 3 Gün!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
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A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! % 25 İndirimle 22 TL'ye Satılıyor! Çay, Peynir, Deterjan, Şampuan, Buzdolabı, Bulaşık ve Çamaşır Makinası, Cep Telefonu Fiyatları Düştü! Yetişen Alacak... mask
A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! % 25 İndirimle 22 TL'ye Satılıyor! Çay, Peynir, Deterjan, Şampuan, Buzdolabı, Bulaşık ve Çamaşır Makinası, Cep Telefonu Fiyatları Düştü! Yetişen Alacak...
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Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
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