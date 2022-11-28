BİM Market Fermuar Detaylı Sütyen ve İç Çamaşırında Olağanüstü İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila… Yok Yok!
BİM Market, yapmış olduğu indirimlerle gündemden düşmek nedir bilmiyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi dolaplarındaki kıyafetlerini değiştirmeye başladı. İç çamaşırlarından indirime giden BİM Market, milyonlarca vatandaşı uyardı. Dışarda artık 300 – 400 liraya satılan iç çamaşırlarını uygun fiyatlara sunan BİM Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM Market’in indirimli çamaşırları…
29 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan iç çamaşırı ve diğer ürünlerin yine kapış kapış gideceği biliniyor. Diğer markalardan çok daha uygun fiyatlara satışa çıkaran BİM Market’in sütyen, külot, atlet, boxer ve birçok iç giyimde muhteşem bir kampanya başlattığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.