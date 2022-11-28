BİM Market Fermuar Detaylı Sütyen ve İç Çamaşırında Olağanüstü İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila… Yok Yok!

29 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak olan iç çamaşırı ve diğer ürünlerin yine kapış kapış gideceği biliniyor. Diğer markalardan çok daha uygun fiyatlara satışa çıkaran BİM Market’in sütyen, külot, atlet, boxer ve birçok iç giyimde muhteşem bir kampanya başlattığı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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