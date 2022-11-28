Cem Adrian ‘Keskin’ Şarkısıyla Kalpleri Kanatmıştı! Cem Adiran Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cem Adiran (Cem Filiz) Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Sesiyle herkesi etkisi alan nadir sahne isimlerinden biri olan Cem Adrian, şimdilerde yeni müzik projeleri ile dinleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Yeni projeleri öncesi müzikseverlerin gündeminde yer alan Cem Adrian ile ilgili merak edilen tüm detaylar..
Sesiyle herkesi etkisi alan nadir sahne isimlerinden biri olan Cem Adrian, şimdilerde yeni müzik projeleri ile dinleyicisinin karşısına çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Yeni projeleri öncesi müzikseverlerin gündeminde yer alan Cem Adrian’ı keşfeden ismi öğrenenler ise, ünlü müzisyenin ünlenme hikayesi karşısında resmen donup kaldı! Peki, Cem Adrian kimdir? Cem Adiran’ın asıl adı nedir, nerelidir? Cem Adrian kaç yaşında, nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.