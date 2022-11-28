A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! % 25 İndirimle 22 TL'ye Satılıyor! Çay, Peynir, Deterjan, Şampuan, Buzdolabı, Bulaşık ve Çamaşır Makinası, Cep Telefonu Fiyatları Düştü! Yetişen Alacak...
Geçtiğimiz haftada öğretmenler gününe özel olarak çok sayıda ürünü indirime sokan A101 marketleri, yeni haftaya da indirimleri ile başladı. 28 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan indirimlerini açıklayan A101 marketleri, özellikle de gıda ve temel hijyen ürünlerinde indirime gitmesiyle dikkat çekti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftada öğretmenler gününe özel olarak çok sayıda ürünü indirime sokan A101 marketleri, yeni haftaya da indirimleri ile başladı. 28 Kasım 2022 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan indirimlerini açıklayan A101 marketleri, özellikle de gıda ve temel hijyen ürünlerinde indirime gitmesiyle dikkat çekti. Öte yandan A101 marketleri, özellikle peynirlerde kaçırılmayacak fiyatlar ortaya koydu. Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 28 Kasım 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? A101 marketleri pazartesi indirimleri neler? İşte A101 marketleri 28 Kasım 2022 Pazartesi aktüel ürün kataloğu indirimleri…
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28 Kas 2022 - 14:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.