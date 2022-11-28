Akaryakıt Fiyatlarına Dev İndirim! 28 Kasım Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ortalığı İnim İnim İnletti! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu!

Kasım ayı itibariyle aşağı yönlü harekete başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün kalıcı hale gelmesinin ardından akaryakıta da indirim yolu gözüktü. Sektör kaynakları sürücülere müjdeyi verirken; gelecek olan indirimden hangi akaryakıt ürünlerinin etkileneceğini de açıkladı. Peki, güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim mi var? Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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