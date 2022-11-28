- 28 Kas 2022 - 23:17 G: 28 Kas 2022 - 23:19

Akaryakıta Yine Devasa İndirim - Brent Çakıldı! Benzin İstasyonlarında Kuyruk Olacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.67 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Brent Akaryakıt Fiyatları!

Kasım ayı itibariyle aşağı yönlü harekete başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün kalıcı hale gelmesinin ardından akaryakıta da indirim yolu gözüktü. Sektör kaynakları sürücülere müjdeyi verirken; gelecek olan indirimden hangi akaryakıt ürünlerinin etkileneceğini de açıkladı. İşte Akaryakıt fiyatlarında gerçekleşecek olan indirimin detayları...

Kasım ayı itibariyle aşağı yönlü harekete başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün kalıcı hale gelmesinin ardından akaryakıta da indirim yolu gözüktü. Sektör kaynakları sürücülere müjdeyi verirken; gelecek olan indirimden hangi akaryakıt ürünlerinin etkileneceğini de açıkladı. Peki, güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim mi var? Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Bir Haftadır 5. İndirim Geldi.... İşte O İndirimler...

15 Kasım 2022 Salı günü Motorine 1,56 TL'lik indirim, 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirim, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü ise benzine 75 kuruşluk indirim geldi

Son Olarak 23 Kasım Çarşamba günü benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapılmıştı.

25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzine 47 kuruş indirim geldi. Son 10 günde gelen 5. indirimle benzin fiyatları, motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı...

27 Kasım Pazar'ı, 28 Kasım Pazartesi'ye bağlan bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 82 kuruş indirimin daha gelmesi bekleniyor.

Böylelikle motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacağı, benzin grubunda ise herhangi bir indirimin beklenmediği kaydedildi.

Şu anda akaryakıtlarda ortalama litre fiyatları motorinde 23,84 TL, benzinde ise 20,15 TL.

29 Kasım 2022 Salı Günü Motorine bir indirim daha geliyor

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında akaryakıt için üst üste 4 indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı ortalam 23,06 liraya düşecek.

Yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

29 Kasım 2022 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İndirim Sonrası Motorin fiyatları

İstanbul 23,07 TL
Ankara 23,20 TL
İzmir 23,2 TL

İndirim Sonrası Benzin fiyatları

İstanbul 20,07 TL
Ankara 20,23 TL
İzmir 20,25 TL

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28 Kas 2022 - 23:17 - Gündem

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Akaryakıta Yine Devasa İndirim - Brent Çakıldı! Benzin İstasyonlarında Kuyruk! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.67 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Brent Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Yine Devasa İndirim - Brent Çakıldı! Benzin İstasyonlarında Kuyruk! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.67 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Brent Akaryakıt Fiyatları!
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