Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?
Bir süre önce alım yapacağı öğrenilen Sağlık Bakanlığı’na ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelmişti. Tam 11 bin 317 yeni personelin alınacağını duyuran Bakan Koca, şimdi de başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar..
Bir süre önce alım yapacağı öğrenilen Sağlık Bakanlığı’na ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelmişti. Tam 11 bin 317 yeni personelin alınacağını duyuran Bakan Koca, şimdi de başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı yapacağı kadrolar da bugün itibariyle netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı başvuruları nereden, ne zamana kadar yapılacak? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara personel alacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Kas 2022 - 13:58 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.