Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 11.317 Kişi Meslek Erbabı Olacak! Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılır?

Bir süre önce alım yapacağı öğrenilen Sağlık Bakanlığı’na ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelmişti. Tam 11 bin 317 yeni personelin alınacağını duyuran Bakan Koca, şimdi de başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı yapacağı kadrolar da bugün itibariyle netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı başvuruları nereden, ne zamana kadar yapılacak? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara personel alacak? İşte, detaylar…

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