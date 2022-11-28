Sağlık Bakanlığı Acil İş İlanı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 42 Bin 500 İşçi ve Personel Alacak... Mülakat Yok! İŞKUR Başvuru Nasıl Yapılıyor, Şartlar Kadro Belli Mi?

Bir süre önce alım yapacağı öğrenilen Sağlık Bakanlığı’na ilişkin ilk açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelmişti. Tam 11 bin 317 yeni personelin alınacağını duyuran Bakan Koca, şimdi de başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı yapacağı kadrolar da bugün itibariyle netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı başvuruları nereden, ne zamana kadar yapılacak? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara personel alacak? İşte, detaylar…

destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

BAKAN KOCA: MÜLAKAT SINAVI YOK

Söz konusu gazete ilanı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, toplamda 42 bin 500 işçi ve personele iişkin müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca,i "30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Biyolog 27 (Lisans)

Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

Diyetisyen 245 (Lisans)

Ebe 1.470 (Lisans)

Fizyoterapist 490 (Lisans)

Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

Odyolog 25 (Lisans)

Perfüzyonist 25 (Lisans)

Psikolog 245 (Lisans)

Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

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