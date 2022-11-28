- 28 Kas 2022 - 23:52

TOGG Şubat Ayında Kaporasız Sipariş Almaya Başlıyor! 100 Dolar Detayı Ortalığı Karıştırdı! Milyonlarca Kişi Göbek Atmaya Başlayacak!

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracı olacak olan TOGG için geri sayım başladı. Seri üretime geçmiş olan TOGG fabrikasından önemli açıklamalarda bulunan TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, yol haritalarını açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracı olacak olan TOGG için geri sayım başladı. Seri üretime geçmiş olan TOGG fabrikasından önemli açıklamalarda bulunan TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, yol haritalarını açıkladı. Öte yandan CEO Karakaş’ın açıklamalarında yer alan; ‘100 dolar depozite bastır’ cümleleri gündeme oturdu! Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG kaç para olacak? TOGG’a depozito ödenecek mi? İşte, detaylar…

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28 Kas 2022 - 23:52 - Gündem

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