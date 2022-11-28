TOGG Şubat Ayında Kaporasız Sipariş Almaya Başlıyor! 100 Dolar Detayı Ortalığı Karıştırdı! Milyonlarca Kişi Göbek Atmaya Başlayacak!
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracı olacak olan TOGG için geri sayım başladı. Seri üretime geçmiş olan TOGG fabrikasından önemli açıklamalarda bulunan TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, yol haritalarını açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracı olacak olan TOGG için geri sayım başladı. Seri üretime geçmiş olan TOGG fabrikasından önemli açıklamalarda bulunan TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş, yol haritalarını açıkladı. Öte yandan CEO Karakaş’ın açıklamalarında yer alan; ‘100 dolar depozite bastır’ cümleleri gündeme oturdu! Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG kaç para olacak? TOGG’a depozito ödenecek mi? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 23:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.