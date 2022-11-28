Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama…
Star TV’nin efsane dizisi Yalı Çapkını’nın Seyran’ı sonunda ortaya çıktı. 13 yaşında evlenmiş 15 yaşında çocuğunu kucağına almıştı. Kimsenin aklından bile geçirmeyeceği o ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini oynadığı Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi; yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin kimin hayat hikayesi olduğu da merak konusuydu. Şimdiyse o gerçek ortaya çıktı ve herkesin şaşkınlıktan nutku tutuldu. Peki, kimdi o isim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.