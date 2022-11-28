Yalı Çapkının Gerçek Seyran'ı Meğer O İsimmiş! 13 Yaşında Evlenmiş, 15 Yaşında Kucağına Çocuğunu Almıştı! Kimsenin Aklından Geçmezdi Ama…

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini oynadığı Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisi; yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken dizinin kimin hayat hikayesi olduğu da merak konusuydu. Şimdiyse o gerçek ortaya çıktı ve herkesin şaşkınlıktan nutku tutuldu. Peki, kimdi o isim?

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