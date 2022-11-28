Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?

Efsanevi dizi Arka Sokaklar yıllardır Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Reytinglerde ilk sıralara oynayan dizide bir dönem rol alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş dizi setinde tanışıp dolu dizgin aşk yaşamışlardı. Kısa sürede evlenen ikili hayranlarını da bir hayli mutlu etmişti. Kimsenin beklemediği ayrılığın yaşandığı 2011 yılından sonra da ünlü çift hayatlarını çok daha farklı şekilde ilerletmişti. Şimdi de oğullarının fotoğrafıyla gündem olan o pozu sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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