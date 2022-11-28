Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Son Haliyle Maşallah Dedirtti! “Aynı Babasına Benzemiş!” Yorumları Arka Arkaya Geliyor! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar dizisinin aşıkları Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in çocukları kocaman oldu. Gören duyan hayretler içinde kalırken sosyal medya ve magazin gündeminin de altı üstüne geldi yorumlar arka arkaya sıralandı. Neler olduğuna inanamayacaksınız. İşte merak edilen tüm detaylar...
Efsanevi dizi Arka Sokaklar yıllardır Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Reytinglerde ilk sıralara oynayan dizide bir dönem rol alan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş dizi setinde tanışıp dolu dizgin aşk yaşamışlardı. Kısa sürede evlenen ikili hayranlarını da bir hayli mutlu etmişti. Kimsenin beklemediği ayrılığın yaşandığı 2011 yılından sonra da ünlü çift hayatlarını çok daha farklı şekilde ilerletmişti. Şimdi de oğullarının fotoğrafıyla gündem olan o pozu sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.