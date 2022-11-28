Berdan Mardini’den Skandal Ötesi Açıklama! Tayt Giyip Duruyordu; Sözleri Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Sen Çıldırmışsın!”

Eşi ve çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde 2021 yılında yollarını ayıran Berdan Mardini, kendisini işine adadı. Bir süredir gönlü boş olduğu bilinen Berdan Mardini, geçtiğimiz gün bir sahne performansı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydi. Tarzıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Berdan Mardini, özellikle TikTok sosyal medya platformu ile ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Peki, Berdan Mardini tarzıyla ilgili ne dedi? Berdan Mardini, TikTok ile ilgili söyledi? Berdan Mardini nasıl açıklamalar yaptı? İşte, detaylar…

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