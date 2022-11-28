Berdan Mardini’den Skandal Ötesi Açıklama! Tayt Giyip Duruyordu; Sözleri Ortalığı Kattı Karıştırdı! “Sen Çıldırmışsın!”
Berdan Mardini, özellikle TikTok sosyal medya platformu ile ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Peki, Berdan Mardini tarzıyla ilgili ne dedi? İşte Berdan Mardini cephesinden son detaylar...
Eşi ve çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde 2021 yılında yollarını ayıran Berdan Mardini, kendisini işine adadı. Bir süredir gönlü boş olduğu bilinen Berdan Mardini, geçtiğimiz gün bir sahne performansı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeydi. Tarzıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Berdan Mardini, özellikle TikTok sosyal medya platformu ile ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. Peki, Berdan Mardini tarzıyla ilgili ne dedi? Berdan Mardini, TikTok ile ilgili söyledi? Berdan Mardini nasıl açıklamalar yaptı? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 15:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.