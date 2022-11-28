TV8'in Tuzak Dizisi Bitiyor mu? Tuzak Dizisi Final mi Yapıyor? Başrol Akın Akınözü ve Bensu Soral Kara Kara Düşünmeye Başladı! Seyirci Büyük Şokta...

Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral’ın paylaştığı Tuzak dizisinden seyircisine arka arkaya kötü haber geldi. Bir süredir reytinglerde kötüye gittiği görülen Tuzak dizisi, yayın saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Ancak, Acun Medya için bu karar da yeterli gelmedi ve TV8 ekranlarından yayınlanan dizi hakkında beklenen son gerçekleşti! Peki, Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden final yapıyor? Tuzak dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…

Her sezon olduğu gibi bu sezon da ekranlara pek çok dizi başladı. Bazı diziler başlar başlamaz reyting sıralamasında zirveye otururken, bazı diziler ise, bekleneni veremedi. Bekleneni veremeyen yapımların maliyetini karşılamak istemeyen kanallar ise, reytingi düşük olan yapımlarına tek tek veda etmeye başladı. O yapımlardan biri olan Tuzak dizisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Tuzak dizisine ilişkin TV8 ekranlarının sahibi Acun Medya son kararı verdi ve karar ekibe de duyuruldu!

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