TV8'in Tuzak Dizisi Bitiyor mu? Tuzak Dizisi Final mi Yapıyor? Başrol Akın Akınözü ve Bensu Soral Kara Kara Düşünmeye Başladı! Seyirci Büyük Şokta...
Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral’ın paylaştığı Tuzak dizisinden seyircisine arka arkaya kötü haber geldi. Bir süredir reytinglerde kötüye gittiği görülen Tuzak dizisi, yayın saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Ancak, Acun Medya için bu karar da yeterli gelmedi ve TV8 ekranlarından yayınlanan dizi hakkında beklenen son gerçekleşti! İşte detaylar...
Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral’ın paylaştığı Tuzak dizisinden seyircisine arka arkaya kötü haber geldi. Bir süredir reytinglerde kötüye gittiği görülen Tuzak dizisi, yayın saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Ancak, Acun Medya için bu karar da yeterli gelmedi ve TV8 ekranlarından yayınlanan dizi hakkında beklenen son gerçekleşti! Peki, Tuzak dizisi final mi yapıyor? Tuzak dizisi neden final yapıyor? Tuzak dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…
Her sezon olduğu gibi bu sezon da ekranlara pek çok dizi başladı. Bazı diziler başlar başlamaz reyting sıralamasında zirveye otururken, bazı diziler ise, bekleneni veremedi. Bekleneni veremeyen yapımların maliyetini karşılamak istemeyen kanallar ise, reytingi düşük olan yapımlarına tek tek veda etmeye başladı. O yapımlardan biri olan Tuzak dizisiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Tuzak dizisine ilişkin TV8 ekranlarının sahibi Acun Medya son kararı verdi ve karar ekibe de duyuruldu!
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Kas 2022 - 23:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.