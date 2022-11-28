Emre Aydın’ın Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Saç Baş... Jole Kullanmayı Bırakınca Bir Haller Oldu! “Roma İmparatorluğu Bile Böyle Çökmedi!”
Bir döneme damgasını vuran, muhteşem şarkılar çıkaran ve şarkılarıyla “Melankoli Prensi” olarak anılan Emre Aydın’ın son halini görenler “Yok artık” dedi. “Roma İmparatorluğu bile böyle çökmedi” yorumlarını alan Emre Aydın’ın saçlar başlar resmen o biçim! Joleyle saçlarını bambaşka bir hale getiren Emre Aydın’ın son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Hoşça kal”, “Beni Vurup Yerde Bırakma”, “Sen Beni Unutmazsın” şarkılarıyla ününe ün katan Emre Aydın, yaralı kalplere merhem oluyordu. Muhteşem sesi ve duruşuyla genç kızların kalbinde taht kuran Emre Aydın, posterleriyle odaları süslemişti. Şimdilerde konserden konsere koşan Emre Aydın’ın son halini gören hayranları hayatının şokunu yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.