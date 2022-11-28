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28 Kas 2022 - 23:57

Emre Aydın’ın Son Hali “Yok Artık” Dedirtti! Saç Baş... Jole Kullanmayı Bırakınca Bir Haller Oldu! “Roma İmparatorluğu Bile Böyle Çökmedi!”

Bir döneme damgasını vuran, muhteşem şarkılar çıkaran ve şarkılarıyla “Melankoli Prensi” olarak anılan Emre Aydın’ın son halini görenler “Yok artık” dedi. “Roma İmparatorluğu bile böyle çökmedi” yorumlarını alan Emre Aydın’ın saçlar başlar resmen o biçim! Joleyle saçlarını bambaşka bir hale getiren Emre Aydın’ın son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…