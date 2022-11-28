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28 Kas 2022 - 20:29

Yalı Çapkını Dizisinde Pelin, Halis Ağanın Önüne Çıktı! Her Şeyi Tek Tek Açıklayacak; Ferit Şimdi Hapı Yuttu! Neler Oluyor?

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit bombası fena patladı! Halis Ağa’nın karşısına çıkacağı gündeme geldi! Her şeyi tek tek ortaya çıkan Pelin, Ferit’in hapı yutmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumun perde arkası da merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…