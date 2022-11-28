Yalı Çapkını Dizisinde Pelin, Halis Ağanın Önüne Çıktı! Her Şeyi Tek Tek Açıklayacak; Ferit Şimdi Hapı Yuttu! Neler Oluyor?
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Ferit bombası fena patladı! Halis Ağa’nın karşısına çıkacağı gündeme geldi! Her şeyi tek tek ortaya çıkan Pelin, Ferit’in hapı yutmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumun perde arkası da merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Suna olayının çözülmesiyle yüzler gülmüştü. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisinde Pelin olayı çok fena patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.