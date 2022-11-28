Kızılcık Şerbeti Dizisinde Alev ve Abdullah’ı Pembe Bastı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Kızı Yaşındaki Kadına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde olaylar iyice büyüdü. Alev ve Abdullah’ı basan Pembe, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yasak aşk sirkülasyonunu yavaş yavaş ele almaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisine izleyenler ise “Rezillikten başka bir şey değil!” yorumlarında bulundular. Abdullah Bey’in kızı yaşındaki kişiye yaptıkları ise sınırları aştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, ekranlarda fırtınalar estiriyordu. İlk bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüne ait fragmanı ise şok içerisinde bıraktı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.