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28 Kas 2022 - 21:25

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Alev ve Abdullah’ı Pembe Bastı! “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Kızı Yaşındaki Kadına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

SHOW TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde olaylar iyice büyüdü. Alev ve Abdullah’ı basan Pembe, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yasak aşk sirkülasyonunu yavaş yavaş ele almaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisine izleyenler ise “Rezillikten başka bir şey değil!” yorumlarında bulundular. Abdullah Bey’in kızı yaşındaki kişiye yaptıkları ise sınırları aştı! İşte merak edilen tüm detaylar…