- 28 Kas 2022 - 21:56 G: 28 Kas 2022 - 22:18

Selin Ciğerci’nin Full Transparan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! “Çekiciliğin Sözlük Anlamısın Be!” Tepeden Tırnağa… Yaktı Yıktı, Bir Gram Acımadı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, full transparan kıyafetiyle yine fiziğini kanıtladı. “Çekiciliğin sözlük anlamısın be” yorumlarını alan Selin Ciğerci, tepeden tırnağa dekolteli kıyafetiyle yaktı yıktı! Bir gram acımayan Selin Ciğerci, başların dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gökhan Çıra’yla iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci, “Biz, evliliği yürütemedik” açıklamasında bulunmuştu. Selin Ciğerci, boşanma sonrasında aşkı Asil Cengiz’de bulmuştu. Başarılı iş kadını Selin Ciğerci’nin sevgilisi Asil Cengiz’in eski nişanlısını dolandırdığı gündeme gelince Selin Ciğerci ayrılma kararı almıştı. Çok geçmeden ikili birlikte Maldivler tatile çıkmış ve kareleriyle herkesi şok etmişti. Sık sık bir birlikte vakit geçiren Selin Ciğerci ve Asil Cengiz’in aşkının giderek arttığı da görülüyordu. Kısa bir süre önce bir davete katılan Ciğerci’nin giydiği kıyafetlerse nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Kas 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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Selin Ciğerci’nin Full Transparan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! “Çekiciliğin Sözlük Anlamısın Be!” Tepeden Tırnağa… Yaktı Yıktı, Bir Gram Acımadı! mask
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