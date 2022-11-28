Fahriye Evcen’in Sır Gibi Sakladığı Bebeğinin Adı İfşa Oldu! Karan’ın Kardeşi Doğmadan Olay Yarattı! “Belli Ki Burak İstemiş!” Neler Oluyor?
Yakın zamanda bebeklerini kucaklarına alacak olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in sır gibi sakladıkları ikinci çocuklarının ismi resmen ortaya çıktı! Karan’ın kardeşi, doğmadan olay yarattığı gündeme bomba gibi düştü. “Belli ki Burak istemiş” yorumlarına neden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in çocukları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol olarak bulunan Fahriye Evcen, Karan’ın doğumundan yıllar sonra ilk kez bir projede yer almıştı. Sadece bir sezon ekranlarda bulunan Fahriye Evcen, hamile olduğunu duyunca ekranlara apar topar veda etmişti. Hamilelik sürecini sağlıklı geçirmek adına evinde olan Fahriye Evcen’in ikinci bebeklerinin ismi sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.