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28 Kas 2022 - 22:27

Fahriye Evcen’in Sır Gibi Sakladığı Bebeğinin Adı İfşa Oldu! Karan’ın Kardeşi Doğmadan Olay Yarattı! “Belli Ki Burak İstemiş!” Neler Oluyor?

Yakın zamanda bebeklerini kucaklarına alacak olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in sır gibi sakladıkları ikinci çocuklarının ismi resmen ortaya çıktı! Karan’ın kardeşi, doğmadan olay yarattığı gündeme bomba gibi düştü. “Belli ki Burak istemiş” yorumlarına neden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in çocukları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…