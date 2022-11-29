Öğrencilerin Cüzdanları Paradan Kapanmaz Hale Gelecek! Tam Tamına 5.200 TL Burs Geliyor… Başvuruların Son Günü Bugün; Aklı Olan Başvurur…
Öğrencilik demek hem eğlence hem de parasızlık demek! Ay sonunu daha ay başında getiremeyen öğrenciler ise bir çıkış yolu arıyor. Bir yandan KYK bursu ya da kredisi alan öğrenciler, diğer yandan da para bulabileceği başka araştırmalarda bulunuyor. Öğrencilerin cüzdanını paradan kapatamayacak; tam tamına 5.200 TL ödeme geldi! Peki, neler oluyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak adına destekler sağlıyor. 29 Kasım itibariyle başvuruların son günü olduğu duyuruldu! Başvurunun şartlarını sağlayan her bir üniversite öğrencisine ise anında 5.200 TL ödeme tam tamına 8 ay boyunca yatıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu eğitim desteğinin şartları nelerdir?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.