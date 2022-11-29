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29 Kas 2022 - 10:53

Öğrencilerin Cüzdanları Paradan Kapanmaz Hale Gelecek! Tam Tamına 5.200 TL Burs Geliyor… Başvuruların Son Günü Bugün; Aklı Olan Başvurur…

Öğrencilik demek hem eğlence hem de parasızlık demek! Ay sonunu daha ay başında getiremeyen öğrenciler ise bir çıkış yolu arıyor. Bir yandan KYK bursu ya da kredisi alan öğrenciler, diğer yandan da para bulabileceği başka araştırmalarda bulunuyor. Öğrencilerin cüzdanını paradan kapatamayacak; tam tamına 5.200 TL ödeme geldi! Peki, neler oluyor?