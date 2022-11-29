- 29 Kas 2022 - 10:53 G: 29 Kas 2022 - 11:07

Öğrencilerin Cüzdanları Paradan Kapanmaz Hale Gelecek! Tam Tamına 5.200 TL Burs Geliyor… Başvuruların Son Günü Bugün; Aklı Olan Başvurur…

Öğrencilik demek hem eğlence hem de parasızlık demek! Ay sonunu daha ay başında getiremeyen öğrenciler ise bir çıkış yolu arıyor. Bir yandan KYK bursu ya da kredisi alan öğrenciler, diğer yandan da para bulabileceği başka araştırmalarda bulunuyor. Öğrencilerin cüzdanını paradan kapatamayacak; tam tamına 5.200 TL ödeme geldi! Peki, neler oluyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak adına destekler sağlıyor. 29 Kasım itibariyle başvuruların son günü olduğu duyuruldu! Başvurunun şartlarını sağlayan her bir üniversite öğrencisine ise anında 5.200 TL ödeme tam tamına 8 ay boyunca yatıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu eğitim desteğinin şartları nelerdir?

Başvuru İçin Tıklayınız! 

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29 Kas 2022 - 10:53 Ankara- Yaşam

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Öğrencilerin Cüzdanları Paradan Kapanmaz Hale Gelecek! Tam Tamına 5.200 TL Burs Geliyor… Başvuruların Son Günü Bugün; Aklı Olan Başvurur… mask
Öğrencilerin Cüzdanları Paradan Kapanmaz Hale Gelecek! Tam Tamına 5.200 TL Burs Geliyor… Başvuruların Son Günü Bugün; Aklı Olan Başvurur…
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