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29 Kas 2022 - 11:26

Survivor 2023 Yarışmasına Sevgili Darbesi! “Asla Göndermem, Bir Yere Gidemezsin!” Deyince… Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmadı! “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Gelen sevgili darbesi ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! “Bir yere gidemezsin, asla göndermem” diyen isim, Acun Ilıcalı’nın önünde duvar gibi durdu! İşte Survivor 2023 yarışmasına başlamadan veda eden o isim…