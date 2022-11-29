- 29 Kas 2022 - 11:26 G: 29 Kas 2022 - 11:37

Survivor 2023 Yarışmasına Sevgili Darbesi! “Asla Göndermem, Bir Yere Gidemezsin!” Deyince… Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmadı! “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Gelen sevgili darbesi ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! “Bir yere gidemezsin, asla göndermem” diyen isim, Acun Ilıcalı’nın önünde duvar gibi durdu! İşte Survivor 2023 yarışmasına başlamadan veda eden o isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor 2023 yarışması şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Survivor 2023 yarışmasının konsepti ve yarışmacı stilleri de değişmişti. Yarışmaya birbirinden farklı isimler katılmaya başlamıştı. En son olarak Arda Kural’ın katıldığı Survivor 2023’ün yarışmasına bir ismin anlaşmaları bitirdiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Kas 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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