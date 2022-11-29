Aralık Ayında Borca Batacak Burçlar Hangileridir? Gıdım Gıdım Geçinecekler… İşte Allah’ın Her Günü Dibi Görecek Burçlar…
Herkesin şansı bir olmadığı gibi her burcu sahip olan insanların şansları da aylara göre değişmekle pek de bir olmuyor. Başka bir deyişle her ayın burçlar üzerindeki etkileri insanların şanslı oldukları alanları doğrudan etkiliyor. Şanslı olan burçlar gibi elbette her ay şanssız olan burçlar da oluyor. İşte
Herkesin şansı bir olmadığı gibi her burcu sahip olan insanların şansları da aylara göre değişmekle pek de bir olmuyor. Başka bir deyişle her ayın burçlar üzerindeki etkileri insanların şanslı oldukları alanları doğrudan etkiliyor. Şanslı olan burçlar gibi elbette her ay şanssız olan burçlar da oluyor. Bu kapsamda aralık ayında bazı burçları bekleyen en büyük tehlike dalacakları borç bataklıklarından başka bir şey olmuyor! Peki, aralık ayında borca batacak burçlar hangileridir? Gıdım gıdım geçinmeye başlayacak olan burçlar hangileridir? İşte Allah’ın her günü dibi görecek burçlar…
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29 Kas 2022 - 11:31 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.