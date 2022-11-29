- 29 Kas 2022 - 11:53 G: 29 Kas 2022 - 12:51

Hangi Burç Oluk Oluk Ter Kokar? Bakterileri Coşturmak Onların İşidir! İşte İnsanın Burnunun Direğini Kıran Burçlar…

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler gibi birtakım fiziksel özellikler de bulunuyor. Bu bağlamda bazı fiziki özellikler de çok iddialı olan insanlar, burçlarının da etkisiyle bazı fiziki özelliklerinde berbat olabiliyor. Elbette iş fizik ve sağlık noktasına girdiğinde daha çok etki gösteren yükselen burçlar oluyor. İşte oluk oluk ter kokan burçlarla ilgili detaylar...

Her burcun sahip olduğu karakteristik özellikler gibi birtakım fiziksel özellikler de bulunuyor. Bu bağlamda bazı fiziki özellikler de çok iddialı olan insanlar, burçlarının da etkisiyle bazı fiziki özelliklerinde berbat olabiliyor. Elbette iş fizik ve sağlık noktasına girdiğinde daha çok etki gösteren yükselen burçlar oluyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanların ter bezleri istemsizce çalıştığı için çok ter kokmaları mümkünken; bazı burçların da enerjileri onları terlemeye zorluyor! Peki, hangi burç oluk oluk ter kokar? En çok terleyen burçlar hangileridir? İşte insanın burnunun direğini kıran burçlar…

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29 Kas 2022 - 11:53 - Burç Haberleri

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