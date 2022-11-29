Yasak Elma Dizisinde Ender’in Defteri Kapandı! “Güle Güle!” Eda Ece, Diziden Ayrılacağını Öyle Bir Biçimde Gösterdi Ki… Neler Oluyor?

6 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Her bir bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız fırtınaları esti. Ender’in kendisine yaptığını affetmeyen Yıldız, intikam meşalesini eline almıştı. Yaşananlar ise Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender karakterinin yolcu olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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