Yasak Elma Dizisinde Ender’in Defteri Kapandı! “Güle Güle!” Eda Ece, Diziden Ayrılacağını Öyle Bir Biçimde Gösterdi Ki… Neler Oluyor?
FOX TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Ender’in defterinin kapandığı görüldü! “Güle güle” yorumlarını alan Şevval Sam’ın diziden ayrılacağını ise yakın dostu Eda Ece haber vermiş oldu. Sosyal medyada yankı uyandıran Şevval Sam’ın ayrıldığı, anbean kameralara yansıdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
6 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin başrollerinde ise Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyordu. Her bir bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin son bölümünde Yıldız fırtınaları esti. Ender’in kendisine yaptığını affetmeyen Yıldız, intikam meşalesini eline almıştı. Yaşananlar ise Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender karakterinin yolcu olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.