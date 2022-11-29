- 29 Kas 2022 - 12:45 G: 29 Kas 2022 - 12:51

Hande Ataizi’nin Bir Gün Evli Kaldığı İsimdi… Fethi Pekin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Fethi Pekin ve Hande Ataizi Neden Ayrıldı?

Kanal D ekranlarının en çok merak edilen yapımlarından biri olan Camdaki Kız isimli dizide canlandırdığı Cana karakteriyle gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü oyuncu Hande Ataizi’nin şimdilerde diziden ayrılacağı iddia edilmeye başlandı. Hande Ataizi’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ile takip edilirken; ünlü ismin özel yaşamı da mercek altına altındı. İşte Hande Ataizi evli kaldığı Fethi Pekin ile ilgili detaylar...

Kanal D ekranlarının en çok merak edilen yapımlarından biri olan Camdaki Kız isimli dizide canlandırdığı Cana karakteriyle gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü oyuncu Hande Ataizi’nin şimdilerde diziden ayrılacağı iddia edilmeye başlandı. Hande Ataizi’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ile takip edilirken; ünlü ismin özel yaşamı da mercek altına altındı. Öte yandan Hande Ataizi’nin sadece bir gün evli kaldığı o ismi öğrenenler, bir hayli şaşırdı! Peki, Hande Ataizi’nin bir gün evli kaldığı isim kim? Fethi Pekin kimdir, kaç yaşındadır? Fethi Pekin ve Hande Ataizi neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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29 Kas 2022 - 12:45 - Magazin

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Hande Ataizi’nin Bir Gün Evli Kaldığı İsimdi… Fethi Pekin Kimdir, Kaç Yaşındadır? Fethi Pekin ve Hande Ataizi Neden Ayrıldı? mask
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