- 04 Ara 2022 - 23:26

Zuhal Topal’ın Eşi Korhan Saygıner Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Zuhal Topal İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Ekranların güvenilir isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, şimdilerde sadece başarılı işi ile değil; mutlu giden aile yaşamıyla da sık sık gündem olur hale geldi. Yazı ailesiyle birlikte geçirmiş olan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sık sık sundu. İşte Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların güvenilir isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, şimdilerde sadece başarılı işi ile değil; mutlu giden aile yaşamıyla da sık sık gündem olur hale geldi. Yazı ailesiyle birlikte geçirmiş olan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sık sık sundu. Peki, Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner ve Zuhal Topal arasındaki yaş farkı kaç? Zuhal Topal ile Korhan Saygıner nasıl tanıştı? İşte, detaylar…

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04 Ara 2022 - 23:26 - Magazin

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