- 29 Kas 2022 - 21:01

Eğer Bu Şifrelerden Birisini Kullanıyorsanız Çok Büyük Geçmiş Olsun! Sadece 1 Saniyede Tüm Kirli Çamaşırlarınız Ortaya Çıkabilir… Hemen Değiştirin!

Şifreler, hayatımın her yerinde! Instagram’a girişten tutunda banka hesaplarınıza girerken bile şifrenizi girmek zorundasınız! Haliyle oldukça önemli olan bu şifreler, sizleri gelecek olan sorunlardan koruyor. Şifrenizin güçlü olması da bu yüzden birçok site tarafından talep ediliyor. Eğer bu şifrelerden birisini kullanıyorsanız, şimdiden çok büyük geçmiş olsun! Sadece 1 saniyede kırılan bu şifreler, tüm kirli çamaşırlarınızı ortaya dökecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nordpass isimli bir dijital güvenlik firması şifreler hakkında 30 ülkede geniş çapta bir araştırma yaparak milyonları bilgilendirmeyi amaçladı! En çok kullanılan şifreleri tek tek ortaya çıkaran Nordpass, bu şifrelerin kaç saniyede kırıldıklarını ve araştırmaya giren 30 ülkede kaç kişinin kullandığını da açıkladı. Bizlerde sizlerin güvenliğini düşünerek bu şifrelerden uzak durmanız gerektiğiniz açıkladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Kas 2022 - 21:01 Ankara- Yaşam

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