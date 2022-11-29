Yargı Dizisinde Şok Gelişme! Derya ve Savcı Pars Seyirciyi Krize Soktu! Ceylin ile Derya Arasındaki Soğuk Savaş Devam Ediyor! Neler Oluyor?
Ekranların fenomen yapımlarından biri olmasının yanı sıra sadece televizyon seyircisinin değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcısının da her hafta gündemine aldığı Yargı dizisi, bu haftaya da damga vurmayı başardı. Özellikle de Derya ile Ceylin arasındaki sahne ile çok konuşulan Yargı dizisine ilişkin tartışmalar ise çoktan başladı. İşte Yargı dizisinden son detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olmasının yanı sıra sadece televizyon seyircisinin değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcısının da her hafta gündemine aldığı Yargı dizisi, bu haftaya da damga vurmayı başardı. Özellikle de Derya ile Ceylin arasındaki sahne ile çok konuşulan Yargı dizisine ilişkin tartışmalar ise çoktan başladı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisi Ceylin ile Derya arasında ne var? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Kas 2022 - 21:12 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.