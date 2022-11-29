- 29 Kas 2022 - 21:12

Yargı Dizisinde Şok Gelişme! Derya ve Savcı Pars Seyirciyi Krize Soktu! Ceylin ile Derya Arasındaki Soğuk Savaş Devam Ediyor! Neler Oluyor?

Ekranların fenomen yapımlarından biri olmasının yanı sıra sadece televizyon seyircisinin değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcısının da her hafta gündemine aldığı Yargı dizisi, bu haftaya da damga vurmayı başardı. Özellikle de Derya ile Ceylin arasındaki sahne ile çok konuşulan Yargı dizisine ilişkin tartışmalar ise çoktan başladı. İşte Yargı dizisinden son detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olmasının yanı sıra sadece televizyon seyircisinin değil, aynı zamanda sosyal medya kullanıcısının da her hafta gündemine aldığı Yargı dizisi, bu haftaya da damga vurmayı başardı. Özellikle de Derya ile Ceylin arasındaki sahne ile çok konuşulan Yargı dizisine ilişkin tartışmalar ise çoktan başladı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisi Ceylin ile Derya arasında ne var? İşte, detaylar…

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29 Kas 2022 - 21:12 - Dizi Haberleri

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